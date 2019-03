Der DAX mit einem Break der 11.730 am frühen Vormittag - das hieraus ableitbare Kursziel, der Bereich um 11.790 und somit die 200-Tagelinie im DAX als auch die obere Begrenzung eines Aufwärtstrendkanals in den Stundenkerzen ist nun am Mittag erreicht. Hier wäre zwar grundsätzlich eine Pause normal - auch leichte Gewinnmitnahmen in Richtung 11.770/50 Punkte wären einzuplanen. Die Ausbruchsdynamik ...

