Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor einem ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU gewarnt. "Ich werde bis zur letzten Stunde der Laufdauer eines 29. März dafür kämpfen, dass wir noch zu einem geordneten Austritt kommen", sagte Merkel am Dienstag bei einer Konferenz in Berlin. Es gebe zwar nicht mehr viel Zeit, aber es seien noch einige Tage. Merkel sagte, sie sehe sich "zur Stunde" außerstande zu sagen, wofür sie am Donnerstag beim EU-Gipfel sein werde. Dies hänge davon ab, was die britische Premierministerin Theresa May vorbringe. Es sei viel im Fluss.

May müsse sagen, was die Wünsche Großbritanniens seien, sagte Merkel. "Wir werden versuchen, darauf zu reagieren." Das Austrittsabkommen sei verhandelt worden, es sei "substanziell" ergänzt worden, sagte sie mit Blick auf die irische Grenzfrage. Merkel sagte weiter, auch nach einem Brexit lägen ihr sehr gute Beziehungen zu Großbritannien am Herzen.

Wenn die EU-Staaten einem britischen Antrag auf Verschiebung des Austrittsdatums nicht einstimmig zustimmen, könnte es am 29. März zu einem ungeregelten Brexit kommen. An diesem Tag endet die im EU-Vertrag vorgesehene Zwei-Jahres-Frist für den britischen Austritt./hoe/DP/tav

