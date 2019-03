Unterföhring (ots) - - Am Mittwoch und Samstag überträgt Sky die Hinspiele beider deutschen Klubs: Stefan Kretzschmar ist Co-Kommentator bei den Löwen, Martin Schwalb beim Spiel der Flensburger



Nach dem Abschluss der Gruppenphase geht die Reise in Richtung EHF Final4 in Köln nun in die heiße Phase. Sowohl die Rhein-Neckar Löwen als auch die SG Flensburg-Handewitt konnten sich für das Achtelfinale der EHF Champions League qualifizieren. Alle Partien der beiden deutschen Klubs im Achtel- und Viertelfinale sowie das EHF Final4 überträgt Sky live und exklusiv im deutschen Fernsehen.



Den Auftakt machen am Mittwochabend die Rhein-Neckar Löwen. Moderator Dennis Baier begrüßt die Zuschauer um 18.30 Uhr zum Hinspiel gegen den HBC Nantes. Das Duell der Löwen gegen den Vorjahresfinalisten kommentieren Markus Götz und Sky Experte Stefan Kretzschmar.



Am Samstagabend greift dann auch die SG Flensburg-Handewitt ins Geschehen ein. Der Deutsche Meister absolviert sein Hinspiel beim weißrussischen Meister in Brest. Ab 17.50 Uhr führen Karsten Petrzika und Sky Experte Martin Schwalb durch die Partie.



Der 25. Bundesliga-Spieltag am Donnerstag, Samstag und Sonntag live bei Sky



Neben der Königsklasse zeigt Sky auch alle acht Begegnungen des 25. Spieltags in der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv. Am Donnerstagabend ab 18.30 Uhr führt Moderatorin Katharina Kleinfeldt durch die ersten vier Spiele, in denen unter anderem Spitzenreiter Flensburg und Verfolger Kiel im Einsatz sind. Der Titelverteidiger peilt gegen Bietigheim den 24. Sieg im 24. Bundesliga-Spiel an, der THW Kiel will in Stuttgart den Anschluss an die Tabellenspitze halten (Co-Kommentator Heiner Brand). Gleichzeitig treffen die Füchse Berlin auf FRISCH AUF! Göppingen und Erlangen auf Hannover-Burgdorf. Alle vier Partien des Abends zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz.



Im weiteren Verlauf des Spieltags berichtet Sky am Samstagabend ab 20.15 Uhr von der Partie der Eulen Ludwigshafen gegen den TBV Lemgo Lippe.



Am Sonntag steht ab 13.00 Uhr zunächst das "Topspiel am Sonntag" zwischen Minden und Magdeburg auf dem Programm, von dem sich Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Stefan Kretzschmar melden.



Im Anschluss daran überträgt Sky zum Abschluss des Spieltags ab 15.45 Uhr die Partien zwischen Leipzig und Melsungen sowie Gummersbach und dem Bergischen HC live.



Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein



Die Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.



Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Handball-Übertragungen von Sky live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.



Darüber sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars verfügbar.



Die Achtelfinal-Hinspiele der EHF Champions League live bei Sky:



Mittwoch:



18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - HBC Nantes live auf Sky Sport 2 HD



Samstag:



17.50 Uhr: HC Meshkov Brest - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 2 HD



Der 25. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga live bei Sky:



Donnerstag:



18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 2 HD



18.30 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - THW Kiel live auf Sky Sport 3 HD



18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - SG BBM Bietigheim live auf Sky Sport 4 HD



18.30 Uhr: Füchse Berlin - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 5 HD



18.30 Uhr: HC Erlangen - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 6 HD



Samstag:



20.15 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 2 HD



Sonntag:



13.00 Uhr: TSV GWD Minden - SC Magdeburg live auf Sky Sport 2 HD



15.45 Uhr: SC DHfK Leipzig - MT Melsungen live auf Sky Sport 2 HD



15.45 Uhr: VfL Gummersbach - Bergischer HC live auf Sky Sport 3 HD



