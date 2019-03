Luzern - Marketeers sollen Emotionen kreieren, Gemüter erhitzen und die Kauflust schüren. Am Marketing Tag 2019 wurden unter dem Motto «Light my Fire» innovative Anfeuerungskonzepte in die noblen Hallen des KKL Luzern gezündelt.

Satzstellung und Betonung machen die Botschaft. «DICH liebe ich!» flüstert der Mann seiner Frau nach 30 Ehejahren ins Ohr. Denn bei «Ich liebe Dich» droht laut Martin Limbeck je nach Entfremdungsfaktor die eisige Replik «Wen sonst noch?». Für den deutschen Verkaufstrainer und glühenden Fussballfan muss Marketing wie eine Partnerschaft «mitten ins Herz» treffen, um zu funktionieren. Dafür brauche es Vertrauen, das auf menschlichen Emotionen basiere. Nach dem Motto «You can't email a handshake» könne diese Kernaufgabe des Marketings nicht allein an die Digitalabteilung im Unternehmen delegiert werden.

Merkel vs. Zenhäusern im «Emotiometer»

Der Veranstalterin Swiss Marketing Forum (SMF) ist es auch dieses Jahr gelungen, dem Marketing Tag mit einer bunten Auswahl an Persönlichkeiten und Querdenkern, Strategen und (Lebens)-Künstlern eine nachhaltig würzige Note zu verleihen.

Allen Anwesenden hätte der sichtlich «on fire» auftretende Gastgeber und SMF-Präsident Uwe Tännler am liebsten die Hand geschüttelt, als er sich zum Auftakt mit dem Mikro seinen Weg durch die Sitzreihen bahnte und wissen wollte: «Wann brennt bei Ihnen das innere Feuer?» Die Antworten reichten von «Wenn ich überrascht werde!» über «Wenn mich eine Sache innerlich total überzeugt!» bis zu «Wenn mich eine Botschaft emotional zu fesseln vermag!».

Gekonnt zeigte Susanne Wille, die den Anlass zum 10. Mal moderierte, gleich zum Auftakt zwei starke Einspieler zum Eventmotto: Bei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel ist von Freude nichts zu spüren, wenn sie einer fröhlichen Faschingstanzchoreografie beiwohnt und dies mit Trauerblick in die Kameras von staatlichen TV-Sendern quittiert. Da können die Brunftschreie unseres Ski-Asses Ramon Zenhäusern im Starthäuschen schon eher heisses Blut vermuten lassen. Wird er die neue Synchronstimme von King-Kong?

Bauch weist Kopf in die Schranken

Wann also brennt es, und vor allem wie ist es zu entfachen, das Feuer der Zustimmung, der inneren Überzeugtheit, der eruptierenden Kauflust? Etwa dann, wenn man sich neue Joggingschuhe an die Füsse schnallt und plötzlich über den Asphalt gleitet. Eine Emotion, von der sich bis heute schon fünf Millionen Menschen rund um den Globus zum Kauf von On-Turnschuhen «Made in Switzerland» verleiten liessen. «Erst nachdem ich selbst mit einem Prototyp eine Runde gedreht hatte, glaubte ich an den Erfolg», erklärte der On-Mitgründer und Marketeer of the Year David Allemann. Mit potenziellen neuen Händlern ...

