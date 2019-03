Der Zughersteller plant einen Börsengang in den kommenden Monaten. Experten trauen dem Schweizer Konzern einen Börsenwert im Milliarden-Bereich zu.

Der Schweizer Zugbauer Stadler Rail steht vor dem Sprung aufs Börsenparkett. Die Aktien des Familienunternehmens sollen in den kommenden Monaten an der Schweizer Börse SIX gelistet werden. "Der geplante Börsengang an der SIX Swiss Exchange wird uns helfen, die langfristige Wettbewerbsposition von Stadler in unseren Märkten weiter zu stärken und die zukünftige Entwicklung der Firma zu unterstützen", sagte Mehrheitsaktionär Peter Spuhler am Dienstag.

Frisches Kapital will der Konzern mit Sitz in Bussnang im Kanton Thurgau im Rahmen der Aktienemission nicht einsammeln.

Angeboten werden sollen ausschließlich Aktien aus dem Besitz von Spuhler. Der Milliardär werde mindestens 40 Prozent der Aktien behalten und größter Eigentümer der Firma mit einem Jahresumsatz ...

