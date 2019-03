Freiburg/Beira (ots) -



Angesichts der verheerenden Zerstörungen durch den Zyklon Idai verdoppelt Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, ihre Nothilfe für die Betroffenen der Naturkatastrophe auf nun 200.000 Euro. Besonders dringend benötigt werden aktuell Medikamente, Lebensmittel und sauberes Trinkwasser. Für Familien, deren Häuser zerstört wurden, sind von Caritas 1800 Zeltplanen auf den Weg gebracht worden, mit denen ein notdürftiger Schutz gegen den Regen sichergestellt werden kann.



Noch immer gibt es keine amtliche Schadens- und Bedarfserhebung, da weite Teile des Landes weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten sind. Derzeit wird von mindestens 1000 Todesopfern ausgegangen, mehrere hundert Menschen sind verletzt. Die Sachschäden können derzeit noch nicht seriös beziffert werden. Die nach und nach aus den abgelegenen Gebieten eingehenden Augenzeugenberichte lassen jedoch Rückschlüsse darauf zu, dass noch längst nicht das volle Ausmaß der Katastrophe bekannt ist. "Uns haben Menschen nach zweitägigen Fußmärschen erreicht und erzählten, dass ganze Dörfer ausgelöscht worden sind", berichtet Fabrizio Graglia vom Caritas-Partner "Associação Esmabama" aus der Hafenstadt Beira. Fabrizio Graglia: "Der Zyklon hat nichts als Tod und Zerstörung hinterlassen."



Tausende Katastrophenopfer haben in Kirchen, Schulen und Gemeindezentren Unterschlupf gesucht. So etwa in der Missionsstation in Mangunde, wo derzeit 100 Familien versorgt werden. Viele der öffentlichen Gebäude sind allerdings selbst von dem Zyklon zerstört worden wie etwa das Hospital und das Caritas-Büros in Beira. Große Sorge macht den Nothelfern zudem, dass viele der Leichen im Wasser liegen und sich so Seuchen ausbreiten könnten. Die Meteorologen haben für die kommenden Tage weitere starke Regenfälle vorausgesagt.



