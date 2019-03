Bremen/Osnabrück/Mannheim (ots) - Die Gesetzliche Krankenkasse BKK firmus aus Bremen/Osnabrück kooperiert mit der INTER Versicherungsgruppe mit Sitz in Mannheim: Versicherte der BKK firmus profitieren ab sofort von privaten Zusatzversicherungen der INTER.



"Wir freuen uns sehr, dass wir mit der INTER einen starken Partner gefunden haben. Die BKK firmus und die INTER verbinden viele Gemeinsamkeiten, die wir zum Vorteil unserer Versicherten nutzen wollen", betont BKK firmus-Vorstand Gerhard Wargers und die INTER-Vorstandskollegen Michael Schillinger und Roberto Svenda ergänzen: "Die serviceorientierte Kundenberatung, die attraktiven Beiträge sowie die Finanzstärke der Unternehmen machen uns in der Tat zu perfekten Partnern. Wir sind davon überzeugt, dass sowohl die BKK firmus als auch die INTER von der Kooperation profitieren werden."



BKK firmus-Kunden können ab sofort die gesetzlichen Leistungen ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen ergänzen. Dazu bietet die INTER den Versicherten der BKK firmus leistungsstarke Zusatztarife an - darunter Reiseschutz-, Zahnzusatz- und Krankentagegeldversicherungen. Zahlreiche Auszeichnungen und Top-Ratingergebnisse in den vergangenen Jahren unterstreichen die Qualität der INTER-Tarife und des Unternehmens. Kunden der BKK firmus schätzen schon seit vielen Jahren den attraktiven und konstant günstigen Beitragssatz inklusive zahlreicher Leistungen und umfassendem Service.



Die BKK firmus



Die BKK firmus ist entstanden durch den Zusammenschluss mehrerer erfolgreicher Betriebskrankenkassen in Nord-West-Deutschland und ist mittlerweile geöffnet für alle Versicherten bundesweit. Die 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 15 Standorten betreuen über 90.000 Kunden und rund 18.000 Arbeitgeber.



Die INTER Versicherungsgruppe



Die INTER Versicherungsgruppe sitzt in Mannheim. Dort sind derzeit rund 950 Mitarbeiter beschäftigt. Deutschlandweit ist die INTER mit zahlreichen Geschäftsstellen und Mitarbeitern im Innen- und Außen-dienst vertreten.



Pressekontakt: BKK firmus, Kommunikation und Gesundheit, Bastian Burghardt, Telefon (0421) 6434-422, E-Mail: bastian.burghardt@bkk-firmus.de



INTER Versicherungsgruppe, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, André Dinzler, Telefon (0621) 427-1334, E-Mail: presse@inter.de