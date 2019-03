Bei Tesla läuft derzeit eine Frist - und zwar bis zum 2. April 2019. Bis dahin bietet Tesla über eine Tochter (die "Cambria Acquisition Corp.") den Aktionären der Maxwell Technologies, Inc. (kurz "Maxwell") an, deren Aktien zu kaufen. Diese Frist ist von Tesla verlängert worden. Denn eigentlich hätte die Frist bereits am Dienstag = 19. März auslaufen sollen. Die sonstigen Details des Angebots (außer der Frist) sollen unverändert bleiben, so Tesla. Bis zum 4. März (17.00 Uhr "Eastern Time") seien ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...