dramatisch oder komisch - oder auch beides. Heraus kommt die vielleicht politisch unkorrekte, zehnteilige Dramedy "Patchwork Gangsta", die am Dienstag, 19. März 2019, auf YouTube und funk.net startet.



Die Story



Der talentierte Straßen-Rapper Amir ist bei einem kriminellen Clan hoch verschuldet. Er sieht nur einen Ausweg: eine Bank ausrauben. Hinter dem Bankschalter sitzt Franz mit Midlife-Krise und chronischem Wahnsinn, der irgendwie aus seinem spießigen Familienleben ausbrechen möchte. Wie es der Zufall will, entsteht aus dem Aufeinandertreffen ein Abhängigkeitsverhältnis: Franz wird Amirs Manager. Das Problem: Er hat keine Ahnung von Rap und dem Musikbusiness. Zwischen Gangsta-Rap, buntem Familienleben und Mainstream-Business geraten sie dadurch in einen Strudel aus Liebe, Gewalt, Intrigen - und Pudeln.



SWR Produktion für funk



"Patchwork Gangsta" ist die erste Webserien-Produktion des SWR für funk. Die Drehbücher schrieb Comedy-Head-Autor Christian Karsch, der zusammen mit Eric Hordes auch Regie führte. Als Rap-Greenhorn kann der Autor die Userinnen und Usern aus der Sicht von Banker Franz authentisch-unwissend in die Rap-Welt eintauchen lassen. Während der fast zweijährigen Entstehungsphase wurde er unter anderem von namhaften Hip-Hop-Experten, wie Falk Schacht, unterstützt. Auch bei der Besetzung wurde großen Wert auf Authentizität gelegt: Die Rolle des Amir wird von Rapper Haben Tesfai gespielt, der in seine erste Schauspiel-Rolle schlüpft. Mit dabei sind außerdem Neil Malik Abdullah ("4 Blocks"), Simon Gosejohann ("Comedystreet") und Katy Karrenbauer ("Hinter Gittern").



Mehr Informationen gibt es auf der Formatseite von "Patchwork Gangsta"



