Wiesbaden (ots) - Als eine Mischung aus Produkt-Vergleichsportal, Ratgeber und Produkttests hat Nadine Scheiner im letzten Jahre die Domain "www.moms.de" neu belebt. Das Portal richtet sich an Schwangere, frischgebackene Eltern und Eltern mit Kind bis ins Schulalter. "moms.de" erreicht aktuell monatlich mehr als 100.000 Leser. Beste Noten erhält das Portal insbesondere für die Authentizität der Produkt-Tests und die praktischen Alltags-Tipps für ein Leben mit Baby und Kind.



Mehr als 1500 Produktkategorien sind mittlerweile auf der Seite vorhanden. Und sechs Mütter. Sie sind der Garant für die unabhängige und praxiserprobte Beurteilung aller aufgeführten Artikel. Die Kategorien werden konsequent von einem allgemeinen Einführungstext begleitet, der über Modelle und Spielarten eines Produkts informiert, auf wichtige Sicherheitsaspekte hinweist und die Vor- und Nachteile einer Anschaffung zu bedenken gibt. Altersempfehlungen und praktische Tipps zum alltäglichen Gebrauch ergänzen den Ratgeber. Die jeweils besten Produkte einer Kategorie werden tabellarisch mit Ausstattungsmerkmalen, Preis und moms.de-Bewertung zusammengefasst.



Alltagstaugliche Ratschläge und Anregungen



"moms.de"-Gründerin Nadine Schneider ist selbst zweifache Mutter und erklärt die Intention, die sie mit dem Portal verfolgt, kurz und prägnant: "Wir bringen als Mütter und Eltern sehr viel eigene Erfahrung mit und wir möchten mit unseren Vergleichen allen Lesern dabei helfen, für sie gute Kaufentscheidungen zu treffen. Unser Magazin soll Anregungen liefern und Ratschläge geben - ganz praktisch für den Alltag, in dem besonders junge Eltern oft das Gefühl haben, dass ihnen einiges über den Kopf wächst."



Das "moms.de"-Magazin ist eine angenehm zu lesende Mischung aus individuellen Tests (vom Plüschtier bis zur Küchenmaschine), expliziten Markenvorstellungen und originellen Reportagen. Nadine Scheiner möchte "moms.de" zum bevorzugten Online-Ratgeber für Schwangerschaft und Elternsein ausbauen - und zählt dabei vor allem auf das authentische Konzept.



OTS: moms.de newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134018 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134018.rss2



Pressekontakt: Nadine Scheiner Paul-Friedländer-Str. 6, 65203 Wiesbaden Tel.: 0800 - 780071000 E-Mail: info@moms.de Web: https://www.moms.de