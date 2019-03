Am deutschen Aktienmarkt ist die Zuversicht zurück gekehrt. Dem Dax +1,36% hat seine Atempause vom Wochenauftakt offenbar gut getan. Am Dienstag kletterte der deutsche Leitindex auf den höchsten Stand seit Oktober 2018. Am Nachmittag gewann das Barometer zeitweise 1,3 Prozent auf 11.812 Punkte. Der Index der mittelgroßen Werte MDax +0,77% rückte um 0,8 Prozent auf das Jaheshoch 25.408 Zähler vor. ...

