Es sei falsch, nur auf das Militär zu schauen, so die Kanzlerin. Bis 2024 sollen 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung in den Wehretat fließen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Kritik am Entwurf der Regierung für den Wehretat zurückgewiesen. Die Ausgaben würden 2020 auf 1,37 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen, sagte sie am Dienstag in Berlin. "Bis 2024 werden wir bei 1,5 Prozent ankommen." Der Wehretat soll nach den Eckwerten der Haushaltsplanung im kommenden Jahr auf 45,1 Milliarden Euro steigen - das sind 1,9 Milliarden ...

