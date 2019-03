Nicht mehr lange, und dann wird die neue Ausrichtung der Vorstandsressorts bei BMW wirksam. Ich weise darauf hin, dass ich bei BMW investiert bin. Zum 1. April wird bei BMW eine Änderung wirksam, so das Unternehmen. Und zwar sollen dann die drei Automobilmarken des Konzerns (Kernmarke BMW sowie MINI und Rolls-Royce) "in einem neuen zentralen Vertriebsressort gebündelt" werden. Die Leitung des neuen Vertriebsressorts soll demnach bei Pieter Nota liegen. Und was passiert mit BMW Motorrad? Dieses ... (Peter Niedermeyer)

