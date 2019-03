Zürich/London (awp) - Die UBS wurde in Grossbritannien von der Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) wegen Verstössen gegen Standards der Transaktionsberichterstattung mit einer Busse von 27,6 Millionen britischen Pfund belegt. Das entspricht umgerechnet rund 36,6 Millionen Franken. Damit werden Mängel in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...