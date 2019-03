Laborinstrumenten-Plattformen auf PC-Basis gestalten das Einrichten der Laborausstattung einfach und erlauben die Automatisierung der Datenerfassungg. Die Gleichspannungswandler für Systeme wie beispielsweise Peripheral Component Interconnect (PCI) Extensions for Instrumentation (PXIe) stellen dabei ganz spezifische Anforderungen: geringe elektromagnetische Störaussendungen, kleine Lösungsabmessungen, hoher Wirkungsgrad, ein großer Eingangsspannungsbereich sowie gute Netz- und Lastregeleigenschaften.

Niedriges EMI-Niveau

Laborinstrumente stellen in Sachen EMI sehr strenge Anforderungen, denn elektromagnetische Störaussendungen können ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und potenziell Ausfälle verursachen. Geschaltete Gleichspannungswandler gehören jedoch zu den wichtigsten EMI-Quellen, weil ihre Funktion auf Schaltvorgängen beruht. Bild 1 zeigt ein Prinzipschaltbild eines Abwärtsreglers. In einem Abwärtsregler fließt in der aus der Induktivität L, dem Ausgangskondensator COUT und dem unteren Feldeffekt-Transistor (FET) QLS gebildeten Schleife ständig ein Strom. Infolge der Schaltwirkung der FETs entsteht in der aus dem oberen FET QHS sowie aus QLS und dem Eingangskondensator CIN gebildeten Schleife dagegen ein diskontinuierlicher Stromfluss.

Die von den betreffenden Leiterbahnen umschlossene Fläche bestimmt die parasitäre Induktivität auf dem Weg, den dieser diskontinuierliche Strom nimmt. Wie Gleichung V = LPAR × (di/dt) verdeutlicht, erzeugt ein geschalteter Strom, der durch eine Induktivität fließt, eine Spannungsdifferenz. Die beschriebene Anordnung verursacht somit unweigerlich Spannungsspitzen und elektromagnetische Störaussendungen (siehe Bild 2). Dieses Phänomen ist grundsätzlich nicht zu vermeiden, jedoch ist es durch Platzierung des Eingangskondensators sehr nah an den beiden FETs möglich, die Fläche der Schleife, und damit auch die parasitäre Induktivität zu reduzieren, wodurch kleinere Spannungsspitzen entstehen und die elektromagnetischen Störaussendungen geringer ausfallen.

Power-Module sind hier klar im Vorteil, denn der Eingangskondensator ist normalerweise in das Gehäuse integriert und befindet sich sehr nah an der integrierten Schaltung (IC). Ähnliches gilt auch für den in ein Power-Modul eingebauten Bootstrap-Kondensator.

Bauteilauswahl

Wie aus Bild 1 hervorgeht, können neben der Länge der Leiterbahnen auch mangelhafte Bauteile mit hohen parasitären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...