Bussnang - Lange war über einen Börsengang von Stadler Rail spekuliert worden. Am Dienstag war es soweit: Firmenpatron und Alt-SVP-Nationalrat Peter Spuhler kündigte ein Initial Public Offering (IPO) in den nächsten Monaten an. Der Anteil, den er selbst am Unternehmen hält, soll sich beim Börsengang halbieren.

Den Thurgauer Zughersteller Stadler hat Peter Spuhler 1989 gekauft. Innert 30 Jahren hat er aus dem Unternehmen einen Grosskonzern geformt, der nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern Europas bereits ein bedeutender Player ist.

Der geplante Börsengang an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange sei ein logischer nächster Schritt in der Geschichte von Stadler, erklärte Spuhler an der Bilanzmedienkonferenz des Unternehmens in Bussnang. Er solle helfen, die langfristige Wettbewerbsposition des Unternehmens zu stärken. Gerade im angelsächsischen Raum gelte die Kotierung an einer Börse als Gütesiegel, sagte er.

Spuhlers Anteil soll sinken

Aktuell hält Spuhler 80 Prozent an der Firma. Im Rahmen des Börsengangs sollen ausschliesslich bestehende Aktien aus seinem direkten und indirekten Besitz angeboten werden. Im Anschluss an das IPO werde sein Anteil noch bei mindestens 40 bis maximal 49 Prozent liegen, führte Spuhler aus.

Der langjährige Firmenchef, der 2018 von Thomas Ahlburg in der Rolle des CEO abgelöst wurde, bleibt somit Ankeraktionär. Er behält die Kontrolle über das Unternehmen und bleibt auch auf absehbare Zeit Verwaltungsratspräsident, ...

