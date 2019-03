München (ots) - CHECK24 Ventures, die Wagniskapitalgesellschaft von CHECK24, beteiligt sich mit einem siebenstelligen Betrag an dem Hamburger Unternehmen Risk42 Software. Die Firma ist Anbieter einer Plattform für Risiko-Management im B2C-Geschäft mit den Zielmärkten E-Commerce, Payment und Finanzdienstleistungen. Die Gründer sind Roberto Valerio, Dr. Mario Elstner, Simon Schenk und ein Team von acht weiteren Mitarbeitern, die alle seit Jahren im Bereich Betrugsprävention erfolgreich zusammenarbeiten.



"Mit CHECK24 Ventures haben wir den idealen Partner für unser Geschäft gefunden", sagt Roberto Valerio, Geschäftsführer bei Risk42 Software. "CHECK24 Ventures ist sehr unternehmerisch geprägt und wird uns dabei unterstützten, einen führenden Anbieter in der Bewertung von Risiken im B2C-Geschäft aufzubauen."



"Wir investieren bei Risk42 Software in ein ausgesprochen erfahrenes Team, welches schon in den vergangenen Jahren sehr erfolgreiche Produkte im Risk-Management entwickelt hat", erklärt Matthias Orlopp, Geschäftsführer bei CHECK24 Ventures. "CHECK24 Ventures wird sich als guter Partner und Aufbauhelfer einbringen."



Weitere Gesellschafterin neben CHECK24 Ventures und dem Gründerteam ist die Cinco Capital GmbH von Lars Hinrichs (Gründer von XING).



Über CHECK24 Ventures



CHECK24 investiert über die Venture-Capital-Gesellschaft "CHECK24 Ventures" 60 Millionen Euro Kapital und Know-how in junge Technologieunternehmen und digitale Geschäftsmodelle. Seit Oktober 2016 ist die CHECK24 Ventures GmbH, ein einhundertprozentiges Tochterunternehmen von CHECK24, aktiv und tätigt zwischen zehn und 20 Investitionen. Diese können je nach Bedarf bis zu zehn Millionen Euro Kapital erhalten. Der Fokus des Venture-Capital-Fonds liegt auf Early-Stage- und Growth-Investments.



Über die Risk42 Software



Die Risk Prevent Software GmbH (www.risk42.com) ist Anbieter einer Plattform für Risiko-Management im B2C-Geschäft. Zielmärkte sind E-Commerce, Payment und Finanzdienstleistungen. Risk42 wurde im Herbst 2018 von Roberto Valerio gegründet. Seit Anfang 2019 komplettieren Dr. Mario Elstner und Simon Schenk das Gründer-Team.



