ab 23. März 2019 Mit Erstausstrahlungen



Als Stilvision in seinen Anfängen 1919 radikal modern, ist das Bauhaus heute längst ein Synonym für guten Geschmack. 2019 wird der 100. Geburtstag der Architektur- und Designschule made in Germany gefeiert. 3sat zeigt in mehreren Dokumentationen und Reihen, wie das Bauhaus den Blick auf Design revolutionierte und bis heute nachwirkt.



Den Auftakt macht am Samstag, 23. März 2019, 19.20 Uhr, die erste Folge der dreiteiligen Dokumentationsreihe "Raumwelten" (Erstausstrahlungen) von Juliette von Förster. Räume sind Gesamtkunstwerke, die durch die jeweils zeitgenössische Formensprache gestaltet werden. Design verbindet Kunst und Leben, prägt die Welt, die uns tagtäglich umgibt. In "Raumwelten" verraten die Innenarchitektin Stephanie Thatenhorst, Bühnenbildner Florian Lösche und das Designer-Duo Lorenz + Kaz, wie sie Räume erschaffen und welchen Einfluss die Bauhaus-Ästhetik auf ihre Arbeiten hat. Die beiden weiteren Folgen sind am Samstag, 30. März, und Samstag, 6. April 2019, jeweils um 19.20 Uhr zu sehen.



Ab Donnerstag, 28. März 2019, 19.20 Uhr, wiederholt 3sat-"Kulturzeit" die für den Grimme-Preis nominierte Reihe "Bauhausfrauen". Der erste Beitrag "Experiment & Improvisation" erzählt von den Gründungsjahren des Bauhauses, "Technik & Avantgarde", am Donnerstag, 4. April 2019, handelt von der Zeit des Umzugs nach Dessau. Der dritte Beitrag "In die Welt & aus der Welt", am Freitag, 12. April 2019, beschäftigt sich mit der Auflösung des Bauhauses durch die Nazis und mit den Nachfolgejahren.



Die Frauen am Bauhaus haben maßgeblich zur internationalen Erfolgsgeschichte der Avantgardebewegung beigetragen. Doch prestigeträchtige Bereiche wie die Architektur blieben weiterhin den männlichen Studenten und Lehrkräften vorbehalten. In "Bauhausfrauen. Die vergessenen Pionierinnen einer Kunstbewegung", am Samstag, 13. April 2019, um 19.20 Uhr in Erstausstrahlung, würdigt Filmemacherin Nico Weber das Schaffen der Frauen am Bauhaus. Die Dokumentation zeigt die Entwicklung von der euphorischen Vision, modernen Lebensraum gestalten zu dürfen, hin zur ernüchternden Erkenntnis, trotz aller Bemühungen auf vermeintlich weibliche Bereiche wie die Webereiklasse beschränkt zu werden.



Um 20.15 Uhr folgt die zweiteilige Dokumentation "Die Bauhaus-Revolution" in Erstausstrahlung. Filmemacher Claudius Gehr zeichnet die Geschichte des Bauhauses nach. Der erste Teil (1919 bis1933) schildert die Entwicklung des historischen Bauhauses an den drei Standorten Weimar, Dessau und Berlin. Der zweite Teil (1933 bis2019) erzählt, wie es mit prominenten Bauhäuslern wie Josef Albers, Mies van der Rohe oder Walter Gropius sowie den Bauhaus-Ideen nach 1933 weiterging und wie das Bauhaus weltweit zu einem Synonym für gelungene Architektur und Design wurde. Zu Wort kommen unter anderen Wolfgang Holler, Generaldirektor Museen Klassik Stiftung Weimar, Annemarie Jaeggi, Direktorin des Bauhaus-Archivs Berlin, Martin Mäntele, Leiter des HfG-Archivs Ulm, und Martino Stierli, Chefkurator für den Bereich Architektur und Design am MoMA, New York.



Am Sonntag, 14. April 2019, zeigt 3sat um 11.50 Uhr die Dokumentation "Johannes Itten - Bauhaus-Pionier", die sich mit Leben und Werk des bedeutenden Kunsttheoretikers und -pädagogen beschäftigt. Um 12.45 Uhr folgt die Dokumentation "Design-Legende und Zuhause" über die Meisterhäuser in Dessau: Wie lebte es sich in diesen Gebäuden, was passierte dort während der Nazi-Zeit und anschließend in der DDR? Zum Abschluss stellt um 13.15 Uhr die Dokumentation "Bauhaus - ein neues Haus fürs Bauhaus" das neue Bauhaus-Museum in Weimar und seine Entstehungsgeschichte vor.



