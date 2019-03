Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Einkauf und Rechnungsverarbeitung werden smarter(press1) - SAP Ariba integriert Process Mining-Funktion von Celonis fürdie Identifizierung von Störungen im Procure-to-Pay-Workflow und denVorschlag von OptimierungsmaßnahmenMünchen, 19. März 2019 - Führende Unternehmen sind in der Lage, sowohl dieKundenbeziehungen zu stärken, als auch gleichzeitig Innovationen schnellvoranzutreiben. Nur so halten sie in der heutigen digitalen WirtschaftSchritt. Trotzdem können selbst bei den effizientesten Geschäftsprozessenunbeabsichtigte Abweichungen und Compliance-Probleme auftreten. Bei derFehlerbehebung und -eliminierung geht es zum einen darum zu wissen, wannsie auftreten; der viel wichtigere Faktor ist aber darüberhinaus,festzustellen, warum diese Fehler überhaupt auftreten. Unternehmen könnensich nun freuen: denn SAP Process Mining von Celonis, Cloud Edition fürdie Lösungen von SAP Ariba [1] vereinfacht das Management des komplexen,mehrstufigen Procure-to-Pay-Prozess durch das einfache Auffinden undBeheben von Ausfällen.Sowohl auf der SAP Ariba Live Austin [2] vom 1. bis 3. April sowie aufSAP Ariba Live Barcelona [2] vom 4. bis 6. Juni können Teilnehmer dieseneue Funktion live erleben.Mit Celonis erweitert SAP Ariba sein wachsendes Ökosystem um einenPartner, der die Lösungen SAP Ariba Buying und Invoicing mit erstklassigenProcess Mining-Funktionen bereichert und damit die Procure-to-Pay-Automatisierung intelligent ergänzt.Unternehmen auf der ganzen Welt setzen SAP Ariba Buying und Invoicing ein,um ihre globalen Ausgaben zu kontrollieren und den Handel zu vereinfachen.SAP Process Mining ermöglicht:· Kosteneinsparungen: Reduzierung der Prozesskosten um 25 Prozent durchdie Identifizierung versteckter Ineffizienzen, Abweichungen und Engpässe.· Verbesserung des Working Capital Managements: Reduzierung der Ausgabenfür nicht-standardisierte Beschaffungswege (Maverick Spend) sowieverbesserte Zahlungsbedingungen und Erhöhung der Laufzeit vonVerbindlichkeiten.· Höhere Geschwindigkeit: Beschleunigte Durchlaufzeiten um bis zu 37Prozent dank schneller Prozesswege und gezielter Optimierung.· Steigerung der Effizienz: Beschleunigung des Zwei- undDreiwegeabgleichs, um eine pünktliche und vollständige Lieferung dergekauften Waren zu garantieren.· Sicherstellung der Qualität: Konsolidierung der Lieferbasis undVerbesserung der Qualitätskontrolle der eingekauften Waren."Mit Anwendungserweiterungspartnern wie Celonis, die unsere offenen APIsnutzen, können wir die Integration mit unseren Cloud-basierten Lösungenvertiefen und unseren Kunden einen noch höheren Mehrwert bieten", erklärtSean Thompson, Senior Vice President, Network und Ecosystem, SAP Ariba."Die jetzt verfügbaren Process Mining-Funktionen von Celonis werdenunseren Kunden helfen, den Procure-to-Pay-Prozess weiter zu optimieren, sodass sie sich auf Innovationen konzentrieren können. Denn dadurch könnensie ihr volles Potenzial besser ausschöpfen."Prozess Mining: So funktioniert esJeder Schritt eines digitalen Prozesses hinterlässt eine digitale Spur -zum Beispiel ein Zeitstempel oder eine Aktivität. Intelligente Algorithmenrekonstruieren, analysieren und verstehen diese realen Prozesse.Leistungsstarke Analysefunktionen zeigen Ineffizienzen, Engpässe undKonformitätsprobleme auf und geben Ratschläge zur Leistungssteigerung.Der Purchase-to-Pay-Prozess umfasst unzählige Transaktionen. Gleichzeitigkönnen Genehmigungen, Zeitpläne und viele verschiedene Verfahren,Anfragen, Lieferanten und deren Bedingungen die Komplexität erheblicherhöhen. Mit SAP Process Mining von Celonis, Cloud Edition für SAP Ariba-Lösungen, können Kunden Ineffizienzen und Fehler im Transaktionsprozessaufdecken und beseitigen sowie in Echtzeit auf Compliance- undLieferantenleistungsprobleme prüfen. Sie können auch dieAutomatisierungsraten erhöhen und überwachen und gleichzeitig Störungendurch manuelle Änderungen und Nacharbeiten identifizieren und minimieren.Weitere Informationen zu den SAP Ariba Lösungen finden Sie hier:https://www.ariba.com/de-deÜber SAP AribaMit SAP Ariba können sich Unternehmen untereinander vernetzen, umeffiziente Geschäfte zu tätigen. Im Ariba Network entdecken Einkäufer undLieferanten aus mehr als drei Millionen Unternehmen und 180 Ländern neueMöglichkeiten, arbeiten bei Transaktionen zusammen und bauen ihreBeziehungen aus. Einkäufer können den gesamten Einkaufsprozess steuern undgleichzeitig die Ausgaben kontrollieren, neue Einsparpotenziale erkennenund eine stabile Lieferkette aufbauen. Und Lieferanten können sich mitprofitablen Kunden vernetzen und bestehende Geschäftsbeziehungen effizientausbauen - das vereinfacht die Verkaufszyklen und verbessert dieBargeldkontrolle auf dem Weg dorthin. Das Ergebnis ist ein dynamischer,digitaler Marktplatz, in dem Jahr für Jahr Geschäfte im Wert von über 1Billion US-Dollar getätigt werden.Weitere Informationen über SAP Ariba finden Sie unter http://www.ariba.com/Über SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt SAP (NYSE: SAP)Unternehmen aller Größen und Branchen dabei, besser zu laufen. VomBackoffice bis zum Sitzungssaal, vom Lager bis zum Schaufenster, vomDesktop bis zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen undOrganisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten undGeschäftsinformationen effektiver zu nutzen, um der Konkurrenz immer einenSchritt voraus zu sein. Mit SAP-Anwendungen und -Services können rund378.000 Kunden profitabel arbeiten, sich kontinuierlich anpassen undnachhaltig wachsen. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.sap.com./# # #Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine historischenFakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den USAdefiniert sind. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörterwie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "erwarten","prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren","vorhersagen", "sollten" und "werden" und ähnliche Ausdrücke, die sich aufSAP beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. SAPübernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zuaktualisieren oder zu revidieren. Alle zukunftsgerichteten Aussagenunterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungenabweichen. Die Faktoren, die die künftigen Finanzergebnisse von SAPbeeinflussen könnten, werden in den von SAP bei der U.S. Securities andExchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen ausführlichererläutert, einschließlich des jüngsten bei der SEC eingereichtenJahresberichts der SAP auf Form 20-F. Die Leser werden davor gewarnt, sichübermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zumZeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig sind.(C) 2018 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere hierin erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowiedie entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SEin Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zuMarken finden Sie unter https://www.sap.com/about/legal/copyright.htmlPressekontakt:eloquenza PRIna Rohe / Svenja Op gen OorthEmil-Riedel-Straße 1880538 MünchenTel: 089 242 038 0E-Mail: mailto:sapariba@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2019 11:50 ET (15:50 GMT)