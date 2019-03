Zeitlicher Jitter ist ein unwillkommener Begleiter aller elektronischen Systeme, die zeitliche Informationen mithilfe von Spannungsübergängen umsetzen. Ein gewisser Jitter ist jedoch in jedem System unvermeidbar und geringe Beiträge haben keinen großen Einfluss auf die Systemperformanz. Dennoch müssen eingebettete Systeme dazu in der Lage sein auch außerhalb kontrollierter Laborbedingungen zu bestehen, denn bereits kleine Probleme können unter entsprechenden Bedingungen sehr groß werden. Als solches ist eine umfassende Charakterisierung der Amplituden- und Jitter-Stabilität von digitalen Taktsignalen zum zuverlässigen Betrieb von Systemen unter einem breiten Spektrum unterschiedlichster Randbedingungen ein unverzichtbares Muss.

Amplituden-Messung mit Oszilloskop

Die visuelle Prüfung der Signalamplitude ist der übliche Startpunkt bei der Evaluierung von Taktsignalen. Wie in Bild 1 zu sehen ist, lässt sich anhand der horizontalen und vertikalen Marken innerhalb des Rasters bestimmen, dass der untere Signalpegel in diesem Beispiel bei 750 mV liegt und der obere Signalpegel bei 2,4 V. Die Taktperiode beträgt in etwa 25 ns, was einer Taktfrequenz von 40 MHz entspricht. Die Messgenauigkeit mag für einige schnelle Tests zur Fehlersuche bereits ausreichend sein.

Präzisere Amplituden- und Timing-Messungen sind durch die Zoomfunktion auf einen einzelnen Taktzyklus und durch den Einsatz der Cursor möglich. Der Ausschnitt in Bild 2 zeigt eine signifikant höhere Messauflösung. Da die Messungen jedoch auf einem einzigen Taktzyklus aus der gesamten Kurvenform basieren, kann es bei zeitlich fluktuierenden Signalen zu Messfehlern kommen.

Ein weiterer Weg zu einer besseren Einsicht sind die automatisierten Messalgorithmen bei denen eine digitale Signalprozessierung auf die digitalisierten Kurvenformen zur Anwendung kommt. Bild 3 zeigt die prinzipielle Funktionsweise der Algorithmen. Wir sehen, dass die Top- und Base-Messung im Grunde genommen vergleichbar zu den vorherigen horizontalen Cursorn aus Bild 2 sind, jedoch eine höhere Auflösung aufweisen. Darüber hinaus ist die Peak-to-Peak-Messung gleich der Differenz zwischen der Maximum- und Minimum-Messung. Die Amplitudenmessung gleicht der Differenz zwischen Top- und Base-Messung. Diese Messwerte liefern eine gute Momentaufnahme, aber wie verhalten sich die Messwerte in Abhängigkeit der Zeit?

Eine Herangehensweise den Verlauf der Messergebnisse über die Zeit darzustellen ist der Einsatz einer Ergebnistabelle, die die einzelnen Messwerte mit der entsprechenden Messwertstatistik anzeigt. Die Messwertstatistik wird wie in Bild 4 über alle Akquisitionen, beginnend von der ersten Akquisition bis zur aktuellen Akquisition gebildet. Dies ist hilfreich, um eine bessere Einsicht in die Signalstabilität über einen längeren Zeitraum zu erhalten. Zur Verifikation der Amplitudencharakteristik können Sie die akkumulierte Messwertstatistik mit den Spezifikationen aus ...

