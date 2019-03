Bern - Die SBB haben 2018 einen Rekordgewinn von 568 Millionen Franken eingefahren. Das entspricht einer Zunahme um über 40 Prozent. Relativiert wird der Gewinn dadurch, dass die SBB fast 3,5 Milliarden Franken an öffentlichen Geldern für bestellten Regionalverkehr, Betrieb und Unterhalt der Infrastruktur und Ausbauten erhalten haben.

Transportunternehmen in der Schweiz sorgten in den letzten Monaten regelmässig für negative Schlagzeilen: Subventionsbetrug bei Postauto, zu hohe Abgeltungen von Bund und Kantonen an die BLS oder verspätete Fernverkehrs-Doppelstockzüge von Bombardier bei den SBB.

Ein gutgelaunter SBB-Chef Andreas Meyer präsentierte am Dienstag vor den Medien in Bern ein gutes Jahresergebnis 2018. Zu den Problemen mit den Bombardier Fernverkehrs-Doppelstockzügen stellte er lediglich fest, dass diese langsam zuverlässiger würden. Die Bombardier-Züge seien nur noch viermal weniger zuverlässig als die unzuverlässigsten Züge, die derzeit im Einsatz stünden.

Rekordergebnis 2018

Das Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2018 ist laut Meyer unter anderem dank dem Effizienzprogramm "RailFit20/30" zustande gekommen. Der Gewinn bleibt im Bahnsystem. Die Gewinne aus dem Regionalverkehr und der Infrastruktur von 102 Millionen Franken werden den spezialrechtlichen Reserven zugewiesen. Die frei verfügbaren 467 Millionen Franken aus den eigenwirtschaftlichen Bereichen werden gänzlich ins Bahnsystem investiert, zum Beispiel in Rollmaterial.

Dank zusätzlichen Aboverkäufen und Sparbilletten stiegen im vergangenen Jahr die Gewinne im Personenverkehr um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...