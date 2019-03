Neue Marke spiegelt erneute Fokussierung auf Kerninnovations- und Engineering-Fähigkeiten wider

Citrusbyte, ein führender Anbieter von Innovations- und Engineering-Dienstleistungen für die Fortune 500, gibt bekannt, dass das Unternehmen ab heute unter dem neuen Markennamen Theorem operiert. Der neue Unternehmensname spiegelt eine Neuausrichtung der Unternehmensmarke auf seine langfristige Vision und Strategie wider, transformative Innovationsdienstleistungen für die weltweit größten Unternehmen bereitzustellen.

New Theorem logo (Photo: Business Wire)

"Der Name Theorem steht für das Unternehmen, das wir in den letzten 12 Jahren aufgebaut haben. Dies stellt keine Neudefinition unserer Identität dar unsere Marke soll genau das widerspiegeln, zu dem wir geworden sind. Unser Fokus auf Menschen und Kultur als grundlegende Treiber von Geschäftsinnovationen spiegelt sich in unserer neuen Identität wider", so Brady Brim-DeForest, CEO von Theorem. "Der Namen Theorem schafft eine Verbindung mit der mathematischen, computerwissenschaftlich getriebenen DNA unserer Organisation und erfasst elegant unseren iterativen, hypothesengetriebenen Prozess."

Theorem ist eine neue Art Beratungsunternehmen für eine Welt, in der Wandel die einzige Konstante ist. Es unterstützt seine Kunden bei Innovation, Design, Instrumentierung, Entwicklung und Markteinführung von Lösungen für komplexe Probleme mit einer Kombination aus Technologie, Menschen, Leidenschaft und wissenschaftlichen Prozessen. Zu den ausgewählten Kunden gehören American Express, Apple, AT&T, Caterpillar, First American und Google.

Neben dem neuen Markennamen wird das Unternehmen seine visuelle Identität mit einem neuen Logo und einer neuen Website umfassend aktualisieren.

"Unsere Marke basiert auf Qualität, Kompetenz und Handwerk wir sind stolz, langfristige Beziehungen zu den innovativsten Unternehmen der Welt aufzubauen", so Will Jessup, Gründer und Leiter der Service-Zustellung. "Unsere neue Identität stärkt Kernwerte, die unser Geschäft voranbringen und unsere Kunden erhalten weiterhin die gleiche großartige, partnerschaftliche Erfahrung wie bisher."

Darüber hinaus wurde heute das neue Unternehmensprogramm Strategic Innovation Partner bekannt gegeben, das sein komplementäres und ergänzendes Serviceangebot mit neuen, robusten Werkzeugen von Partnern erweitern und ausbauen wird, was neue und bestehende Möglichkeiten anziehen, aufwerten und monetarisieren wird. Das Programm Strategic Innovation Partner von Theorem zielt auf Partnerschaften mit Technologiedienstleistern, spezialisierten Softwareunternehmen und branchenspezifischen Experten ab.

Über Theorem

Theorem (früher Citrusbyte) ist ein Innovations- und Engineering-Unternehmen, das Kunden in den Bereichen Produktstrategie, Engineering, Design und Kultur berät und dann mit ihnen zusammenarbeitet, um technologieorientierte Lösungen für ihre komplexesten Probleme zu entwickeln und einzuführen. Kunden wählen Theorem, wenn es auf die Ergebnisse ankommt Agent des Wandels zu werden und Transformation voranzutreiben, die nicht nur Technologie, sondern auch Menschen, Prozesse und Führung umfasst. Das 2007 gegründete und in Los Angeles ansässige globale Team von Ingenieuren, Designern, Technologen, Forschern, Strategen und Beratern von Theorem verfügt über umfassende Fachkenntnisse in einer Vielzahl von Branchen, darunter Unterhaltungselektronik, Automobil, Fertigung, Lieferkette, Gesundheitswesen, Finanzen und Unterhaltung. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: www.theorem.co.

