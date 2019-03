Spekuliert wurde schon länger, nun konkretisiert es sich: Der Zugbauer Stadler Rail plant in den kommenden Monaten den Sprung aufs Börsenparkett.

In den Hallen von Stadler wird geschweißt und gehämmert: Das Bauen von Zügen ist noch immer in großen Teilen Handarbeit. Während die Stadler-Mitarbeiter in Bussnang mehrere Waggons für den englischen Markt zusammenbauen, treibt Stadler-Verwaltungsratschef Peter Spuhler wenige Meter entfernt ein anderes Projekt voran: den Börsengang.

Die Aktien des Schweizer Familienunternehmens sollen in den kommenden Monaten an der Schweizer Börse gelistet werden. Spekuliert wurde über das Debüt schon länger. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass wir diesen Schritt wagen", sagte Spuhler bei der Vorstellung seiner Börsenpläne im Stadler-Hauptquartier. Der Patriarch will bei dem Börsengang weiter an Bord bleiben.

Der SVP-Politiker Spuhler hatte den Zughersteller aus Thurgau im Jahr 1989 gekauft. Damals beschäftigte Stadler gerade mal 18 Mitarbeiter. Heute arbeiten bei Stadler insgesamt rund 8500 Beschäftigte, davon rund 1300 in Deutschland.

Heute baut der Schweizer Konzern etwa Schnellzüge, ...

