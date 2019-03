Berlin (ots) - Die landeseigenen Berliner Vivantes-Kliniken im vergangenen Jahr circa 16 Millionen Euro Plus gemacht, berichtet der "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). Das ist etwas mehr als im Vorjahr; aber gegenüber rund 1,3 Milliarden Euro Jahresumsatz quasi eine schwarze Null.



https://www.tagesspiegel.de/berlin/nach-dem-rtl-psychiatrie-report -wallraff-ist-das-kleinere-problem-fuer-vivantes/24120484.html



