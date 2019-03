Der AUD/USD handelt am Dienstag in einer relativ engen Range und sucht nach einer klaren Richtung vor den wichtigen Ereignissen in dieser Woche. Zuletzt handelte das Paar kaum verändert bei 0,7100 Dollar. Von den Protokollen der australischen Notenbank ging kein neuer Impuls aus. Die RBA bekräftigte, dass die Währungshüter sich einig seien, dass es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...