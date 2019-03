DAX auf höchstem Stand seit Oktober 2018: Der DAX präsentierte sich am Dienstag von seiner dynamischen Seite: Das Aktienbarometer stieg im Tagesverlauf bis auf 11.823 Punkte - kam dann am Nachmittag etwas zurück. Was Anleger vom Handel am Dienstag sonst noch wissen müssen, die wichtigsten Themen vom Parkett.

Den vollständigen Artikel lesen ...