Zürich - Die Schweizer Börse hat sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der Swiss Market Index (SMI) erklomm um die Mittagszeit gar ein neues Jahreshoch, bevor die Gewinne in der zweiten Tageshälfte etwas erodierten. Die Anleger warteten zuversichtlich auf die geldpolitischen Entscheidungen und Aussagen der Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch, erklärten Marktteilnehmer die Gewinne.

Sie vertrauten also darauf, dass die "Politik des billigen Geldes" weitergeht. Händler warnten jedoch gleichzeitig vor zu grosser Euphorie. Die Brexit-Thematik und der Handelsstreit zwischen den USA und China seien nicht einfach verschwunden. Je nach Nachrichtenlage könnte es schnell zu Gewinnmitnahmen im grösseren Stil kommen, meinte ein Marktteilnehmer.

Der SMI schloss am Dienstag 0,31 Prozent höher bei 9'525,92 Punkten. Bei 9'582,91 Zählern markierte der Blue-Chips-Index zwischenzeitlich ein Jahreshoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,46 Prozent auf 1'472,82 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,31 Prozent auf 11'273,08 Punkte. Bei den 30 SLI-Werten kamen auf 22 Gewinner 8 Verlierer.

Gesucht waren am Berichtstag konjunkturabhängige Aktien und Banken. Credit Suisse ...

