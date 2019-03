Tampa Bay, FL (ots) - KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness-Training und simuliertes Phishing, gab heute bekannt, dass er eine innovative neue Security Awareness Video-Serie für seine Top-level-Kunden namens "The Inside Man" gestartet hat. KnowBe4 ist das erste und einzige Sicherheitsunternehmen, das sich dem Security Awareness-Training mit immersiven, unterhaltsamen Videos nähert, die die Art und Weise, wie Benutzer Informationen konsumieren möchten, mit den Schulungen kombinieren, welche sie zum Schutz ihres Unternehmens benötigen.



The Inside Man ist eine benutzerdefinierte, netzwerkfähige Videoserie in 12 Episoden, die von Twist & Shout erstellt wurde. In der Serie geht es um einen IT-Sicherheitsanalysten, der einen neuen Job beginnt, bei dem niemand ahnt, dass er sich bereits in den sichersten Firmensystemen befindet oder dass finstere Kräfte seine Fäden ziehen. Von Social Engineering über Passwörter bis hin zu Social Media und Reisen - The Inside Man zeigt, wie einfach es für einen Außenstehenden sein kann, in die Sicherheitskontrollen und das Netzwerk eines Unternehmens einzudringen. Es handelt sich auch um den menschlichen Kosten der Cyberkriminalität. Schauen Sie hier den Trailer der The Inside Man Serie an: https://www.knowbe4.com/inside-man.



"Ich freue mich sehr, diese einzigartige Videoserie exklusiv für unsere Kunden anbieten zu können. The Inside Man wird helfen, die Security Awareness Training-Programme der Kunden zu verbessern", sagt Stu Sjouwerman, CEO bei KnowBe4.



"Diese Art von Bedrohung - die Insider-Bedrohung - kann oft übersehen werden, daher ist es wichtig, dieses Thema hervorzuheben, um der Sicherheitslage im Unternehmen unserer Kunden zu unterstützen", sagt Perry Carpenter, Chief Evangelist und Strategy Officer bei KnowBe4.



Um einen Top-Level KnowBe4-Kunden zu sein, kontaktieren Sie bitte sales@knowbe4.com



OTS: KnowBe4 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130506 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130506.rss2



Pressekontakt: Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG Isabella Muma / Dr. Bastian Hallbauer-Beutler / Ursula Kafka +4989747470580 imuma@kafka-kommunikation.de bhallbauer@kafka-kommunikation.de ukafka@kafka-kommunikation.de