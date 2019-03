Im Streit um die Zukunft der Mobilität planen die Spitzen der deutschen Autoindustrie nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) eine gemeinsame Aussprache. Die Chefs von VW , BMW und Daimler , Herbert Diess, Harald Krüger und Dieter Zetsche, wollten ausloten, ob sich eine gemeinsame Linie beim Umbau der Mobilität finden lasse. Auch der Präsident des Branchenverbandes VDA, Bernhard Mattes, solle an dem Gespräch teilnehmen, berichtete die Zeitung in ihrer Mittwochausgabe unter Berufung auf Branchenangaben. Der VDA wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Am Weg in die Elektromobilität scheiden sich die Geister in Politik und Autoindustrie. In einem VW-Strategiepapier heißt es, alle bisherigen Pläne zur Verkaufsförderung sowie zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos reichten nicht aus. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Demzufolge spricht sich Volkswagen für die E-Auto-Förderung bis mindestens 2025 aus - besonders für Geringverdiener und Kleingewerbe. Staatliche Zuschüsse für Hybride sollten zugunsten der Batterieautos sinken.

VW-Chef Diess warb zudem für batteriebetriebene E-Autos als Schwerpunkt der Entwicklung. Allerdings gab es massive Kritik an den Ideen des Branchenriesen. Unter anderem hieß es, damit wäre eine einseitige Festlegung auf nur einen Antrieb verbunden./kf/DP/nas

