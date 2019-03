MEDASYS: Medasys change de nom et devient Dedalus France

Le Plessis Robinson, 19 mars 2019, Medasys, partenaire clé des établissements de santé dans les domaines de l'échange et du partage de données, du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (laboratoire, imagerie, pharmacie), annonce la modification de sa dénomination sociale. Medasys se nommera désormais Dedalus France et harmonisera son identité visuelle avec celle du Groupe Dedalus. Medasys et ses filiales (Netika, DL Santé, Dedalus C&G, Mexys, Medasys Africa, Medhealth Maroc, Medasys Japan) communiqueront d'une seule et même voix et sous une seule bannière : « Dedalus ».

Etape clef dans le processus de développement et de consolidation du Groupe Dedalus, ce changement de nom synonyme de croissance, de synergies et de performance, porte les ambitions du Groupe à savoir : renforcer son positionnement sur le marché et soutenir, en véritable partenaire, les établissements de santé dans la construction de nouveaux modèles de soins.

Fédératrice, cette identité impulse une nouvelle dynamique au Groupe en s'appuyant entre autres sur des processus communs, une communication homogène et des savoir-faire partagés. Elle s'inscrit pleinement dans la stratégie présentée au niveau national lors des journées D4 Evolution en janvier dernier, une nouvelle approche basée sur les 5 axes suivants :

Une marque commune pour l'ensemble du groupe ;

DxCare Evo, la transformation du Dossier Patient Informatisé grâce à une installation modulaire selon les besoins des établissements de santé. DxCare Evo est la pierre angulaire de la stratégie D4 (D-four) du Groupe centrée sur la rétrocompatibilité et l'interopérabilité ;

Des réponses adaptées aux problématiques des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) et aux besoins de coordination des parcours de soins ;

Une offre enrichie de solutions fonctionnelles dernière génération ;

Des investissements pour compléter son offre dédiée aux plateaux techniques (Imagerie, Biologie, Anatomopathologie, Génétique, Pharmacie).

De nouvelles perspectives de croissance

Leader européen sur le marché des Systèmes d'Informations Santé, Dedalus bénéficie d'une renommée internationale avec une présence dans 25 pays et plus de 1900 collaborateurs. Les synergies et partages d'expertise désormais portées par une identité unique, faciliteront l'expansion du Groupe en France et à l'étranger.

Une nouvelle identité visuelle

Pour marquer cette étape importante, Dedalus se dote d'une nouvelle identité qui illustre l'univers du Groupe orienté technologie et innovation. Le logo arbore la forme d'un « D » pour Dedalus, mais également pour « Dimension ». En effet, l'informatique traditionnelle nous avait habitués à une architecture à trois niveaux. Dedalus innove en ajoutant une quatrième dimension : celle où il s'agit de considérer le patient à 360° mais aussi d'anticiper les évolutions futures du système de santé.

« Bien plus qu'un simple changement de nom, c'est une véritable évolution pour Medasys qui se traduit notamment par un fort partage d'expertise au service de nos clients. Face aux objectifs de rationalisation et de mutualisation du marché français (GHT, groupements de laboratoires, etc.), il était nécessaire de créer un acteur majeur capable d'avoir une approche globale dédiée aux Systèmes d'Information Hospitaliers, à la centralisation des plateaux techniques et à l'interopérabilité. » Frédéric Vaillant, Directeur Général de Dedalus France

« Le secteur des technologies de l'information et de la communication au sein de l'industrie de la santé fait face à un important processus de consolidation du marché, principalement en Europe. Les investissements en R&D pour maintenir la compétitivité et la mise en place de nouveaux business models, nécessitent des ressources financières importantes, une large base clients et une forte présence internationale. Il est temps pour Medasys et Dedalus de passer à une nouvelle étape du processus de consolidation en parlant d'une seule et même voix pour mieux relever le défi de la transformation des systèmes de santé.» Giorgio Moretti, Président de Dedalus

A PROPOS

Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines de l'échange et du partage de données, du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (biologie, anatomopathologie, génétique, imagerie médicale, pharmacie) permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.

Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 400 collaborateurs et est présente en France, ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 8 mars 2019 Medasys est devenue Dedalus France, membre à part entière d'un Groupe leader européen en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus dont le siège est basé à Florence en Italie compte 1 900 collaborateurs et est présent dans 25 pays.

