Der Boom in Deutschland ist vorbei. Doch statt eine Bresche für mehr Wachstum zu schlagen, treibt die Bundesregierung den Ausbau des Sozialstaats voran. Das wird sich rächen.

"Die fetten Jahre sind vorbei", prophezeite Bundesfinanzminister Olaf Scholz zu Jahresbeginn. Jetzt bestätigen die fünf Wirtschaftsweisen in ihrer aktualisierten Konjunkturprognose Scholz Aussage. Nur noch um magere 0,8 Prozent werde die Wirtschaftsleistung in Deutschland in diesem Jahr zulegen, schreiben die Sachverständigen in ihrem Frühjahrsgutachten. Damit bleiben sie unter der Prognose der Bundesregierung, die ihren Planungen ein Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,0 Prozent zugrunde gelegt hat.

Zuvor hatten bereits die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen zum Teil erheblich zurückgeschraubt. So rechnen das RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen nur noch mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,9 Prozent, das Institut für Weltwirtschaft in Kiel mit 1,0 Prozent und das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle sogar nur mit 0,5 Prozent.

Bremsfaktor Nummer eins, so die übereinstimmende Analyse der Experten, sind die außenwirtschaftlichen Störimpulse. Neben den Unsicherheiten durch die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA, China und Europa und durch die Brexit-Sorgen belastet vor allem der Tempoverlust der Konjunktur in China die deutsche Exportwirtschaft. Dagegen zeigt sich die Binnenkonjunktur nach wie robust. Der Bau brummt und im Einzelhandel klingeln dank der kräftigen Beschäftigungs- und Einkommenszuwächse die Kassen.

Weder Rezession, noch rosige Aussichten

Dank der robusten Binnenkonjunktur sei "eine Rezession nicht ...

