Der verschärfte Sparkurs mit einem weiteren Stellenabbau bei Volkswagen dürfte im Fokus der Betriebsversammlung am Mittwoch in Wolfsburg stehen. Aus Kreisen des Betriebsrates heißt es, dass wegen der aktuellen Lage bis zu 20 000 Mitarbeiter teilnehmen werden. Es wird erwartet, dass sowohl Konzernchef Herbert Diess als auch Betriebsratsboss Bernd Osterloh zur Belegschaft sprechen werden.

Die Ankündigung des Konzerns, dass wegen der geplanten Milliarden-Investitionen in E-Mobilität und Digitalisierung in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 5000 bis 7000 Stellen wegfallen sollen, brachte in der vergangenen Woche nicht nur Osterloh in Rage. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und IG Metall-Chef Jörg Hofmann äußerten sich kritisch.

Von den Kürzungsplänen ist vor allem die Verwaltung am VW -Hauptstandort Wolfsburg betroffen. Ob der geplante Besuch von Bundestrainer Joachim Löw und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff die Stimmung dabei auflockern kann, ist zumindest fraglich. Am Abend die DFB-Elf in Wolfsburg gegen Serbien spielt./bch/tst/DP/nas

ISIN DE0007664039

