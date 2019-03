Eigentlich wollte die Munich Re ihre Prognose erst an diesem Mittwoch veröffentlichen. Doch aus Versehen ging die Mitteilung bereits am Vorabend online.

Nach der Rückkehr zu einem Milliardengewinn will der weltgrößte Rückversicherer Munich Re im laufenden Jahr noch etwas höher hinaus. Der Überschuss solle 2019 etwa 2,5 Milliarden Euro erreichen, kündigte der Dax-Konzern überraschend am Dienstag kurz nach Börsenschluss in München an. Kurz zuvor war die Mitteilung versehentlich im Internet aufgetaucht, sie war eigentlich für die Bilanz-Pressekonferenz an diesem Mittwoch vorgesehen. Die Munich Re entschied sich daraufhin, die Zahlen auch offiziell bekanntzugeben.

"Nach der deutlichen Gewinnsteigerung im zurückliegenden Jahr planen wir auch für dieses und nächstes Jahr steigende Gewinne - hin zu unserem mittelfristigen Gewinnziel von 2,8 Milliarden Euro im Jahr 2020", sagte Munich-Re-Chef Joachim Wenning. Das seit Jahren umkämpfte Rückversicherungsgeschäft soll im laufenden Jahr rund 2,1 Milliarden Euro zum ...

