Ein junger Hamburger hat im Silicon Valley das fast Unmögliche geschafft: Sein Start-up Lucid ist nach nur zwei Jahren bereits hochprofitabel. Wie ihm mit seiner Virtual-Reality-Technik der Durchbruch gelang.

Es ist ein kühler Wintertag in Santa Clara, am Südrand des Silicon Valley. Ein steifer Wind bläst unangenehm von der San Francisco Bay herüber. Han Jin verzieht das Gesicht und stellt den Kragen seiner Daunenweste hoch. Eine Hand steckt in der Hosentasche, die andere umklammert gleich drei Smartphones, während Han hastig auf die Eingangstür seines Lieblingsjapaners zustrebt: endlich Mittagspause. Viel Zeit hat er nicht. Um 14 Uhr hat sich ein Investor angekündigt. Han wird sich anhören, was der zu sagen hat. Doch dass er das Geld des Risikokapitalgebers nehmen wird, ist unwahrscheinlich.

Han braucht es nicht. Denn ihm ist etwas gelungen, das in der Hightechwelt so selten ist, wie ein neues Google oder Apple zu gründen: Zwei Jahre nach dem Start seines Unternehmens Lucid schreibt es schon nachhaltig Gewinn. Viel Gewinn. Der Umsatz wächst pro Jahr um mehrere hundert Prozent. Wie das geht? Han entwickelt in Santa Clara selbstlernende Algorithmen - künstliche Intelligenz - die aus ganz normalen Smartphones Virtual Reality Kameras macht.

Vor allem asiatische Handyhersteller reißen ihm seine Software aus der Hand. Und Han plant schon zwei Schritte weiter.

Am Anfang war der Flop

Bevor er Lucid gründete, hatte Han bereits in acht Ländern gelebt, studiert und gearbeitet. Han ist 1988 in Peking geboren. Als er sechs war, zog seine Mutter nach Hamburg, um dort traditionelle chinesische Medizin zu lehren. Han blieb bis zum Abitur in der Hansestadt. Nach dem Informatikstudium am Karlsruher Institut für Technologie - einem der deutschen Zentren für künstliche Intelligenz (KI) - zog es ihn 2011 nach Kalifornien. An der Universität Berkeley machte er 2013 einen Master in Ingenieurwesen. "Zurück nach Deutschland wollte ich schon da nicht mehr", sagt Han.

2015 gründete er zusammen mit dem Amerikaner Adam Rowell sein Start-up Lucid. Rowell ist noch heute sein Technikchef. Lange Zeit sah es nicht danach aus, dass die beiden damals den Grundstein für ein schnell wachsendes Unternehmen legten, das zugleich hoch profitabel ist. Im Gegenteil. "Unsere ursprüngliche Idee war, Augen für Roboter zu bauen, die das menschliche Sehen nachahmen", erzählt Han. Dann merkten sie, dass ihre Technik sich besonders gut für Virtual Reality (VR) einsetzen ließ. Also für jene Technologie, die aus Computerdaten dreidimensionale und interaktive Räume erzeugt. "VR erlebte wegen Google Cardboard und Oculus 2015 einen Hype", erzählt Han. Da wollten sie aufspringen.Die beiden hatten eine einfache, radikal günstige VR-Kamera im Kopf, die man überall mit hinnehmen kann, "eine Art GoPro für Virtual Reality", erklärt Han. GoPro war einige ...

