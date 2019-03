Hamburg (ots) - Der NDR erhält für eine Folge der "Sesamstraße" den Deutschen Hörfilmpreis 2019 in der Kategorie Kinder- und Jugendfilm. "Mit großem Verständnis und Einfühlungsvermögen schaffen es die vermeintlich einfachen Texte, einen enormen Verständnisgewinn für blinde und sehbehinderte Kinder zu schaffen", urteilt die Jury des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands (DBSV) über die Audiodeskription der Folge "Selbstgemacht schmeckt's am besten". Der DBSV überreicht den Preis dem Hörfilmteam des NDR im Rahmen einer festlichen Gala am Dienstag, 19. März, in Berlin.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Schön, dass die Welt der 'Sesamstraße' nunmehr auch Kindern mit Sehbehinderung offen zugänglich ist. Gerade das Engagement für die Jüngsten ist für mich persönlich sehr wichtig. Hörfilme - und noch dazu für Kinder - stellen ganz besondere Anforderungen an die Sprache. Ich freue mich, dass die Jury diese wichtige Arbeit der beteiligten Kolleginnen und Kollegen würdigt."



In der prämierten Folge der "Sesamstraße" dreht sich alles um das neu eröffnete Restaurant von Elmo, Grobi und Krümelmonster. Tatkräftige Unterstützung bekommen sie von Schauspieler und Hobbykoch Axel Prahl. Dabei geht es um die Herkunft von Lebensmitteln sowie die Zubereitung einfacher Speisen wie "Armer Ritter". Die Hörfilm-Fassung bietet auf einer zweiten Tonspur eine akustische Beschreibung, was in dem Film passiert. So eröffnet die Audiodeskription blinden und sehbehinderten Menschen ein barrierefreies Filmerlebnis.



DBSV-Geschäftsführer Andreas Bethke: "Unser Wunsch nach mehr barrierefreiem Fernsehprogramm für Kinder wurde gehört. Wir freuen uns besonders, dass nun die Sesamstraße mit Audiodeskription ausgestrahlt wird und blinde und sehbehinderte Kinder mit Ernie und Bert lernen können. Auch den Eltern und Großeltern, die wie ich mit der Sesamstraße aufgewachsen sind, ist es eine Freude, mit ihren Kindern den Geschichten der liebgewonnenen Figuren folgen zu können." Das Ziel des Verbandes ist es, die soziale Stellung blinder und sehbehinderter Menschen zu verbessern und ihre gesellschaftliche, berufliche und kulturelle Teilhabe zu fördern. Den 20 Landesvereinen des DBSV gehören rund 40.000 Menschen an.



Der Deutsche Hörfilmpreis wurde zum 17. Mal verliehen. NDR Intendant Lutz Marmor nahm die Auszeichnung gemeinsam mit der Leiterin der Redaktion Barrierefreie Angebote im NDR, Ursula Heerdegen-Wessel, sowie Olaf Koop, Stefanie Schruhl, Martin Ovelgönne und Sandra Kob entgegen.



