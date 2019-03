Leoni hat am 18. März einen gigantischen Sturz hingelegt. Das Unternehmen hatte den Ausblick auf das neue Jahr revidiert und angekündigt, 2.000 Stellen zu streichen. Zudem wurde insgesamt ein Konzernumbau in Aussicht gestellt. Der Jahresstart gilt als misslungen. Nur: Am Tag darauf kam es nach dem gigantischen Verlust wieder zu einem kleineren Gewinn in Höhe von etwa 3 %. Das will eingeordnet werden.

Bild ist abschreckend

Tatsächlich ist das Bild der Aktie allerdings abschreckend. Der ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...