"Emder Zeitung" zu Elektrobussen:

"Die deutschen Hersteller der Busse sind also einfach noch nicht soweit. Laut den Verkehrsunternehmen hapert es sowohl beim Preis als auch bei der Reichweite. Es ist jedoch so, dass der Bund 80 Prozent der Mehrkosten übernimmt. Und die kürzere Reichweite der E-Busse kommt im innerstädtischen Bereich auch nur sehr bedingt zum Tragen. Offensichtlich agieren beide Seiten zu zögerlich: Die Hersteller müssen die Entwicklung schneller vorantreiben, aber auch die Verkehrsbetriebe sollten in Sachen Elektromobilität ein wenig mehr Mut zu Veränderung und Weiterentwicklung aufbringen."/be/DP/nas

AXC0004 2019-03-20/05:35