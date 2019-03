Der "Reutlinger General-Anzeiger" zum Brexit:

"Die Lage scheint ausweglos für Theresa May. Doch eine Maßnahme könnte die Premierministerin selbst ergreifen, die wieder Bewegung in die Sache bringen würde: ein Rücktritt und die Anberaumung von Neuwahlen. Dann würden neue Gesichter an der Regierungsspitze mit der EU und den britischen Parlamentariern um eine Lösung ringen. Menschen, die möglicherweise kompromissbereiter sind. Doch dafür müsste Theresa May endlich über ihren Schatten springen und das ist ebenso wenig in Sicht, wie eine Lösung beim Brexit-Streit."/be/DP/nas

