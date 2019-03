Der Immobilienboom verlagert sich von Metropolen wie Berlin, Hamburg und München zusehends in Städte aus der zweiten und dritten Reihe. Wo die Haus- und Wohnungspreise am schnellsten steigen.

Der deutsche Immobilienboom dauert schon fast zehn Jahre an. Vor allem die sieben Metropolstädte erreichen regelmäßig neue Rekorde bei den Kaufpreisen. Gemessen an den aktuellen Angebotspreisen liegt wie üblich München mit 7100 Euro pro Quadratmeter mit deutlichem Abstand vor Frankfurt am Main (4660 Euro pro qm), Stuttgart (4100 Euro), Hamburg (3990 Euro), Berlin (3840 Euro), Düsseldorf (3540 Euro) und Köln (3400 Euro). So weit, so bekannt.

Doch anders als weithin angenommen bilden die "Big Seven" nicht allein die Spitze bei den Kaufpreisen für Häuser und Wohnungen. In den Top-20 tummeln sich daneben auch Städte wie Esslingen am Neckar, Ludwigsburg, Erlangen, Landshut, Tübingen, Rosenheim, Regensburg, Ingolstadt, Freiburg im Breisgau und Konstanz. Sie können mit Quadratmeterpreisen zwischen 3350 Euro (Esslingen) und 4500 Euro (Konstanz) durchaus mit den sieben Metropolstädten mithalten.

Dass sogar Mittelstädte wie Rosenheim und Regensburg beim Preisniveau für Häuser und Wohnungen in den Top-10 landen, verdanken sie einerseits wirtschaftlicher Stärke, zum anderen der relativen Nähe zu München, wo das Angebot nochmal deutlich knapper und damit teurer ist. Vieles spricht dafür, dass die rekordhohen Preise in den Metropolen zunehmend Käufer abschrecken und im Gegenzug die B-Städte attraktiver werden.

Das zeigt auch das Tempo der Preissteigerungen der vergangenen drei Jahre. Das Maklerunternehmen Homeday hat für die WirtschaftsWoche die Preisentwicklung von 150 Städten mit mehr als 60.000 Einwohnern untersucht. Die höchste Preissteigerung erfuhr demnach der Berliner Häuser- und Wohnungsmarkt mit einer Erhöhung der Kaufpreise um 46 Prozent in nur drei Jahren. "Insbesondere in den städtischen Regionen gehören steigende Verkaufswerte auch weiterhin zur Tagesordnung", erklärt Steffen Wicker, Gründer und Geschäfts von Homeday. "Angesichts einer stetig wachsenden Nachfrage, die mit einer zunehmenden Verknappung an verfügbarem Wohnraum einhergeht, werden die Immobilienpreise vielerorts auch weiterhin kräftig anziehen."

Tatsächlich steigen die Immobilienpreise - und damit auch die Mieten - auch jenseits der großen urbanen Zentren. Berlin ist die einzige Metropole unter den Top-30 nach Preissteigerung. Erst auf Platz 35 folgt als nächster Vertreter der Big Seven Frankfurt am Main mit einer Preiserhöhung von 29,8 Prozent. Das ist zwar ein gewaltiger Sprung auf einem bereits sehr hohen Preisniveau, allerdings waren die Preiserhöhungen in 33 kleineren Städten deutlich höher. Denn gleich hinter Berlin teilen sich im Ranking Augsburg, Leipzig, Heilbronn und Ludwigsburg die Spitzenplätze mit Preissteigerungen von mehr als 40 Prozent.

