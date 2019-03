Die Bayer-Tochter Monsanto hat seinen Rechtsstreit rund um die Erkrankung eines Mannes, der ein glyphosathaltiges Mittel jahrelang benutzt hatte verloren. Das Produkt von Monsanto war dafür maßgeblich mitverantwortlich, dass der Mann später an Krebs erkrankte. Die Jury in San Francisco entschied, dass das Mittel ein erheblicher Faktor bei der Krebserkrankung von Kläger Edwin Hardeman war. Laut Anwältin des Klägers hatte er das Mittel in 26 Jahren ...

