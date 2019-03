SAP sieht charttechnisch sehr interessant aus. Der charttechnische Widerstand bei 96,00 Euro wurde am 14. März genommen und es sieht so aus, als ob es bei dem seit Anfang Januar anhaltenden Aufwärtstrend bleibt. Der Kurs könnte sich jetzt weiter in Richtung Norden begeben und den Widerstand von 100,00 Euro nachhaltig überspringen. Spannend ist die Lage auch, weil sich im Chartbild eine Tassenformation bilden könnte, die bei etwa 108,00 Euro geschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...