Vancouver, B.C., 20. März 2019 - Zinc One Resources Inc. (TSX-V: Z; OTC Markets: ZZZOF; Frankfurt: RH33 - Zinc One oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298394) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen gemäß National Instrument (NI) 43-101 konformen technischen Bericht für die Ressourcenschätzung im Zinkbergbauprojekt Bongará im Norden von Zentralperu auf SEDAR eingereicht hat. Die Schätzung wurde im Auftrag des Unternehmens von Watts, Griffis and McOuat Limited (WGM) angefertigt.

Am 5. Februar 2019 meldete das Unternehmen eine angezeigte Mineralressource von 812.000 Tonnen mit durchschnittlich 18,9 % Zn, die bei einem Cutoff-Wert von 10 % Zn 339.000.000 Pfund Zink enthält, und eine abgeleitete Mineralressource von 1.339.000 Tonnen mit durchschnittlich 16,8 % Zn, die bei einem Cutoff-Wert von 10 % Zn 496.000.000 Pfund Zink enthält. Seitdem wurde die Zinkoxidlagerstätte Bongarita, die in Böden lagert, durch die Modellierung um 10.000 Tonnen mit 13,8 % Zn - 3.000.000 Pfund enthaltenes Zink - in der angezeigten Ressourcenkategorie sowie um 700 Tonnen mit 12,7 % Zn - 200.000 Pfund enthaltenes Zink - in der abgeleiteten Ressourcenkategorie erweitert.

Mineralressourcenschätzung im Basisfall - Zinkbergbauprojekt Bongará (Cutoff-Wert von 10 % Zn)

10 % Zn Cutofangezeigt abgeleitet

f

-Wert

Zone Tonnes Zn, lb Tonnes Zn, lb

Zn, %

Zn, %

Mina Chica 339.000 144.000.000 252.000 94.000.000

19 16

,3 ,9

Mina Grande 140.000 65.000.000 450.000 164.000.000

Norte 21

,0 16

,5

Mina Grande 172.000 65.000.000 201.000 71.000.000

Centro 17

,1 16

,0

Mina Grande 161.000 65.000.000 436.000 167.000.000

Sur 18

,2 17

,4

Bongarita 10.000 3.000.000 700 200.000

13

,8 12

,7

822.000 342.000.000 1.339.700 496.200.000

16

18 ,8

,8

Hinweise zur Tabelle:

1. Die Mineralressourcenschätzungen in dieser Pressemeldung wurden von Watts, Griffis and McOuat Limited (WGM), einem unabhängigen Beratungsunternehmen für Geologie und Bergbau, angefertigt.

2. Das Gültigkeitsdatum dieser Mineralressourcenschätzung ist der 28. Februar 2019 und sie beinhaltet alle Probenergebnisse aus den Bohrungen und Testgruben bis Ende 2018.

3. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben, sie müssen jedoch über angemessene Aussichten auf eine eventuelle wirtschaftliche Förderung verfügen. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind naturgemäß unsicherer, da der Umfang der Exploration unzureichend war, um das erforderliche Vertrauensniveau für eine Einstufung als angezeigte oder gemessene Mineralressource zu erreichen. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zu ihrer Aufwertung in die Kategorie der angezeigten oder gemessenen Mineralressourcen führen werden.

4. Die Mineralressourcenschätzungen in dieser Pressemeldung erfolgten in Übereinstimmung mit den besten Branchenpraktiken unter Verwendung der aktuellen Standards, Definitionen und Vorschriften des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (das CIM).

5. Die Mineralressourcen wurden unter Anwendung eines Cutoff-Werts von 10 % Zn berechnet.

6. Bei der Addition bestimmter Angaben kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Die Mineralressourcenschätzung wurde mittels Ordinary Kriging berechnet. Ein Blockmodell mit Ausmaßen von 5 x 5 x 5 Metern pro Block wurde erarbeitet. Die Zn-Werte wurden bei 40 % Zn gedeckelt.

7. Die Datenbank, die bei der Schätzung verwendet wurde, beinhaltete insgesamt 748 Bohrlöcher und Gruben mit insgesamt 10.498 Metern. Bei der Schätzung der angezeigten Ressourcen wurden ausschließlich Diamantbohrlöcher herangezogen, bei der Schätzung der abgeleiteten Ressourcen Diamantbohrlöcher und Gruben. Die Bohrlöcher wurden in verschiedenen Ausrichtungen gebohrt. In Gebieten, in denen Ressourcen geschätzt wurden, beträgt der Bohrlochabstand etwa 25 bis 30 Meter. Einzelheiten zum Bohrprogramm entnehmen Sie bitte unterschiedlichen Pressemeldungen zwischen 29. März und 15. November 2018.

8. Im geologischen Blockmodell-Dichtefeld wurde eine Schüttdichte von 1,90 verwendet.

Das Zinkbergbauprojekt Bongará umfasst einen 8 Kilometer langen Trend mit bekannter oberflächennaher, hochgradiger Zinkmineralisierung. Entlang dieses Trends wurden - mit Ausnahme von Bohrungen im Projekt Cristal (am nordwestlichen Ende des Trends), die einen Körper mit hochgradiger Zinkmineralisierung identifizierten - kaum systematische Explorationen durchgeführt. Daraus ergibt sich eine spannende Gelegenheit für die Entdeckung zinkreicher Lagerstätten im Rahmen zukünftiger Explorationsprogramme.

Die Zinkmineralisierung im Zinkminenprojekt Bongará wird als Lagerstätte des Mississippi Valley-Typs (MVT) klassifiziert und liegt größtenteils in stark dolomitisierten, brekziösen Kalksteinschichten vor. Die Mineralisierung kann auch in Form von flachen Körpern mit unregelmäßigen Grenzen vorkommen, was ein Charakteristikum dieser Mineralisierung darstellt, die entlang des Randes der Brekzien vorgefunden wurde, insbesondere bei Mina Chica. Die ursprüngliche MVT-Sulfidmineralisierung wurde oxidiert und tritt nun als Hydrozinkit (ein Zinkoxidmineral), Smithsonit (ein Zinkcarbonatmineral), Hemimorphit (ein Zinksilikatmineral) und Zink-Aluminium-Eisen-Silikate auf.

Die ehemalige Mine Bongará wurde von 2007 bis 2008 betrieben, wobei aus dieser Art der Mineralisierung bei der Verarbeitung in einem Wälzofen erfolgreich Zink produziert wurde. Der Ofen benötigt keine großen Wassermengen und kein Stromnetz. Das Abfallprodukt, eine Schlacke, kann unter anderem als Straßenmaterial verwendet werden, weswegen kein permanentes Bergelager erforderlich ist und die anfänglichen und nachhaltigen Investitionskosten gering sind.

Qualifizierte Sachverständige

Al Workman, P.Geo., Senior Geologist und Vice-President von WGM, und John Reddick, Senior Resource Modelling Engineer bei WGM, haben den technischen Inhalt dieser Pressemeldung in ihrer Eigenschaft als qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt. WGM ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, dessen Geologen und Ingenieure das Projekt seit 2014 regelmäßig besichtigt haben. WGM unterstützte Zinc One bei der Erarbeitung, Überwachung und Prüfung seiner Qualitätskontrollprogramme.

Über Zinc One Resources Inc.

Die Hauptaktiva von Zinc One sind das Zinkprojekt Bongará und das Zinkprojekt Charlotte Bongará im nördlichen Zentrum Perus. Das Zinkprojekt Bongará war von 2007 bis 2008 ein Produktionsbetrieb, wurde aber im Zuge der internationalen Finanzkrise und dem damit einhergehenden Verfall des Zinkpreises stillgelegt. Im ehemaligen Produktionsbetrieb wurden beim Abbau der obertägigen und oberflächennahen Zinkoxidmineralisierung Zinkkonzentrationen von über 20 % und Ausbeuten von über 90 % erzielt. Es ist bekannt, dass sich zwischen dem Abbaugebiet und den Projektbereichen Charlotte-Bongará und Cristal in über sechs Kilometer Entfernung in nord-nordwestlicher Richtung - wo im Rahmen früherer Bohrungen auch mehrere oberflächennahe Zonen mit hochgradigen Zinkwerten durchschnitten wurden - Ausbisse einer Zinkoxidmineralisierung mit hohem Erzanteil befinden.

Weitere Informationen

Gunther Roehlig

Zinc One Resources Inc.

Tel: (604) 683-0911

info@zincone.com

www.zincone.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Zinc One weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, von denen viele nicht im Einflussbereich der beiden Unternehmen liegen. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz von Zinc One, die Umsetzung der geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme im Zinkoxidprojekt Bongará und die Notwendigkeit der Einhaltung umweltrechtlicher und behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Zinc One ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren oder zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

