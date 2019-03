Die britische Investmentbank HSBC hat Deutsche Post von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24,50 auf 36,00 Euro angehoben. Zwar bleibe die Generierung freier Barmittel die Achillesferse des Bonner Logistikers, aber Selbsthilfemaßnahmen im deutschen Brief- und Paketgeschäft und in der Frachtspedition wirkten stärker als gedacht, weshalb sich die Situation nicht weiter verschlechtern sollte, schrieb Analyst Edward Stanford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 13:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

