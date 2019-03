Medienmitteilung

Steigerung der produktspezifischen Wettbewerbsfähigkeit der Division HLK durch Reorganisation des Produktionsstandorts Dilsen (BE)

Arbon, 20. März 2019 - Zur Steigerung der produktspezifischen Wettbewerbsfähigkeit beabsichtigt die Division Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) der Arbonia, Bereiche der aktuellen Produktion am Standort Dilsen (BE) zu reorganisieren sowie bestehende Überkapazitäten abzubauen.

Der Produktionsstandort Dilsen (BE) soll Mitte 2019 durch den Abbau von in der Vergangenheit entstandenen, strukturellen Überkapazitäten vollumfänglich reorganisiert werden. Die fortschreitende Konsolidierung von Teilbereichen der Produktion steigert die produktspezifische Wettbewerbsfähigkeit am Standort.

Die geplante Restrukturierung könnte zu einem Abbau von 42 Arbeitsplätzen im Werk Dilsen (BE) führen. Zur Umsetzung dieser Massnahme werden Gespräche mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern gemäss belgischem Recht (Renault Act) aufgenommen, unter anderem zur Erstellung eines Sozialplans sowie zur Definition von wirkungsvollen Unterstützungsmöglichkeiten für die betroffenen Mitarbeitenden.

Die Marktbearbeitung der Division HLK mit ihren bewährten Marken wird durch die geplanten Massnahmen nicht beeinträchtigt.

Durch die Umsetzung der Massnahmen würde dem Werk eine eindeutige Identität im integrierten Produktionsverbund der Division HLK zugeführt werden, welche die langfristige Kontinuität des Standorts sicherstellen könnte.

