Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach einer Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Resonanz der Veranstaltung sei gemischt ausgefallen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Von allen Flughafenbetreibern, die sie beobachte, sei Fraport am anfälligsten für ein verlangsamtes Verkehrswachstum./edh/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 18:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 18:33 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-03-19/21:33

ISIN: DE0005773303