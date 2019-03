Als 2018 Brauereiunternehmen in die aufstrebende und zunehmend deregulierte Cannabisindustrie eintraten jubelten die Investoren. Der Bierriese Constellation Brands investierte 4 Mrd. US Dollar in Canopy Growth (WKN:A140QA). Für ein Getränkeforschungsprojekt - Getränke, die Cannbinoide wie THC und CBD enthalten - hat sich die Cronos Group (WKN:A2DMQY) mit Anhaeuser Busch zusammengeschlossen. Andere Konsumgütermarken werden sicherlich folgen. Während die Brauindustrie eine wichtige Kapitalquelle für ...

