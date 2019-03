Last day of trading shares in the sub-funds below, issued by Investeringsforeningen Multi Manager Invest will be 29 March 2019. ISIN: DK0060032811 ------------------------------------------------ Name: Multi Manager Invest Japan ------------------------------------------------ Last day of trading: 29 March 2019 ------------------------------------------------ Short name: MMIJAP ------------------------------------------------ Orderbook ID: 72280 ------------------------------------------------ ISIN: DK0060031250 ------------------------------------------------- Name: Multi Manager Invest Europa ------------------------------------------------- Last day of trading: 29 March 2019 ------------------------------------------------- Short name: MMIEUR ------------------------------------------------- Orderbook ID: 72276 ------------------------------------------------- ISIN: DK0060031177 ---------------------------------------------- Name: Multi Manager Invest USA ---------------------------------------------- Last day of trading: 29 March 2019 ---------------------------------------------- Short name: MMIUSA ---------------------------------------------- Orderbook ID: 72270 ---------------------------------------------- ISIN: DK0060033033 ---------------------------------------------------- Name: Multi Manager Invest Japan Akk ---------------------------------------------------- Last day of trading: 29 March 2019 ---------------------------------------------------- Short name: MMIJAA ---------------------------------------------------- Orderbook ID: 72282 ---------------------------------------------------- For further information please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=714721