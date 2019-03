flatex Morning-news EUR/USD: Mit großen Schritten nähert man sich dem nächsten Fed-Zinsentscheid ...

Mit großen Schritten nähert man sich dem nächsten Fed-Zinsentscheid und der noch relevanteren Fed-Pressekonferenz. Wird sich die Fed nochmals "taubenhaft" äußern? Seit vielen Jahren verläuft der Kurs des Währungspaares EUR/USD in mehreren Abwärtswellen. Ausgehend vom Rekordhoch vom Juli 2008 bei 1,6038 bis zum Tief des Januar 2017 bei 1,0340 könnte eine nächste Aufwärtswelle zumindest bis an das 23,6prozentige Fibonacci-Retracement in den Bereich von 1,1685 münden.

Würde man den Kursverlauf vom 1,0340er-Januar-2017-Tief bis zum 1,2556er-Februar 2018-Hoch heranziehen, so würden die nächsten Reaktionsebenen auf der Oberseite bei rund 1,1450 und 1,1710 liegen. Auf der Unterseite wären Ziele von 1,1186 und 1,0863 denkbar, wobei der Bereich von 1,1186 ja bereits mit dem neuen Mehrjahrestief von 1,1176 angelaufen wurde.

