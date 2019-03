New York - Vor einem möglichen Abkommen zwischen den USA und China zur Beilegung ihres Handelskonflikts soll es laut einem Pressebericht erneut eine Verhandlungsrunde hochrangiger Delegationen geben. Wie das "Wall Street Journal" (WSJ) in der Mittwochausgabe berichtet, planen der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin in der kommenden Woche eine weitere Reise nach Peking. Dabei sollen sie den chinesischen Vize-Premierminister und Chefunterhändler Liu He treffen. Das "Wall Street Journal" berief sich auf namentlich nicht genannte US-Regierungsvertreter.

Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...