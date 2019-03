Präsentation der Haushaltswaren-Trends für Frühjahr/Sommer 2020 durch WGSN

Asiens führende Haushaltswaren-Messe, die HKTDC Hong Kong Houseware Fair, öffnet vom 20. bis 23. April 2019 zum 34.Mal im Hong Kong Convention and Exhibition Centre ihre Tore. Rund 2.200 Aussteller aus aller Welt werden globalen Einkäufern ein breites Spektrum an hochwertigen Haushaltsartikeln präsentieren. 2018 besuchten über 29.500 Einkäufer aus 112 Ländern und Regionen die Messe.

WGSN präsentiert die neuesten ausgesuchten Trends in Sachen Haushaltswaren

HKTDC ist eine Partnerschaft mit WGSN, einer bekannten Trendvorhersageagentur eingegangen, im Rahmen der die Agentur die Trendkonzept-Ausstellungsbereiche kuratiert und die Haushaltswaren-Trends Frühjahr/Sommer 2020 mit einer Vielzahl von Haushaltswaren und Innenarchitekturprodukten präsentiert.

Präsentation von Qualitätsprodukten unter dem "L.I.F.E."-Motto

Um Besuchern eine einfache Orientierung und ein komfortables Sourcingerlebnis zu ermöglichen, wird die Houseware Fair weiterhin Produkte unter vier zusammengefassten Hauptthemen präsentieren, die eine Harmonie von "L.I.F.E." darstellen, nämlich "Lifestyle", "Interior", "Feast" und "Enrich."

Lifestyle

Die Zonen unter "Lifestyle" beinhalten die "Hall of Elegance" , die "World of Fine Dining" , die "World of Fine Decor" und den Bereich "Green Living"

Interior

"Interior" besteht aus der neuen Zone für Kerzen und Raumdüfte, "Candles and Scents" und anderen Zonen, darunter "Interior Decor", "Festive Decor", "Best of ASEAN" und "Group Pavilions". Hier finden Sie exquisite Dekorationen, die für eine visionäre Raumgestaltung unerlässlich sind.

Feast

Der Bereich "Feast" umfasst die Zonen "Tableware", "Wine Tools Accessories", "Kitchenware Gadgets" und "Home Appliances" zones. Darunter wird ein breite Auswahl an raffinierten Koch- und Essgeräten vorgestellt.

Enrich

Unter "Enrich" findet man die Einzelbereiche "World of Pet Supplies", "Homepedia", "Baby Products", "Bath, Beauty Healthcare", "Home Cleaning Laundry", "Storage Solutions", "Outdoor Gardening", "Furniture", "Trade Services" und "Startup"

Parallelveranstaltung: Heimtextilien -Messe zur Schaffung zusätzlicher Möglichkeiten

Während der Messe werden eine Reihe von Seminaren, Networking-Events, Produktdemos und Launchpad-Sitzungen organisiert, im Rahmen der Möglichkeiten zum Business-Matching und zum Kontaktaufbau geschaffen werden sollen. Die HKTDC Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair, die gleichzeitig am selben Ort stattfindet, entführt Käufer in die bezaubernde Welt schöner Textilien.

